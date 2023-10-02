«Новатэк» выплатит инвесторам дивиденды в размере 104,7 млрд рублей

Инвесторы получат 34,5 рубля на одну обыкновенную акцию компании. 10 октября будет определен список лиц, которым перечислят выплаты.

Акционеры компании «Новатэк» утвердили к выплате 104,7 млрд рублей дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

На одну обыкновенную акцию инвесторы получат дивиденды в размере 34,5 рубля.

Список лиц, которые имеют право на получение выплат, будет определен 10 октября 2023 года.

В 2022 году «Новатэк» платил инвесторам 105,58 рублей за одну акцию. Тогда же общая сумма выплат составила 319,9 млрд рублей.

ПАО «Новатэк» занимается разведкой и добычей природного газа и жидких углеродов.