Хотят уточнить расчет стажа для допотпуска за вредность

За работу во вредных и опасных условиях труда положен дополнительный отпуск. В стаж для такого отпуска включают только фактически отработанное в соответствующих условиях время. Эту норму хотят уточнить.

А статье 121 ТК пропишут, какое время считается фактически отработанным. Законопроект с такой поправкой в ТК внесли депутаты от ЛДПР.

Фактически отработанное время = время, в течение которого работник выполнял обязанности по трудовому договору на рабочем месте, на котором установлены вредные и опасные условия труда.

Как сказано в пояснительной записке, дни допотпуска будут копиться только за реально отработанное время. Если человек болел или был на курсах повышения квалификации, стаж для вредного отпуска идти не будет.