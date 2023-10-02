Хотят уточнить расчет стажа для допотпуска за вредность

А статье 121 ТК пропишут, какое время считается фактически отработанным. Законопроект с такой поправкой в ТК внесли депутаты от ЛДПР.
Фактически отработанное время = время, в течение которого работник выполнял обязанности по трудовому договору на рабочем месте, на котором установлены вредные и опасные условия труда.
Как сказано в пояснительной записке, дни допотпуска будут копиться только за реально отработанное время. Если человек болел или был на курсах повышения квалификации, стаж для вредного отпуска идти не будет.
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