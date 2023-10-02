В личном кабинете появилась функция для необработанных налоговых платежей

Об этом сообщает УФНС по Брянской области.
Информация отображается на главной странице сервиса в баннере с суммой в виде значка «часы» с подсказкой «У Вас есть платежи в работе».
После проведения операции банком и подтверждения ее оплаты в ИФНС, значок перестанет отображаться в сервисе.
Одновременно информация о платежах отражается в блоке «Платежи/Операции».
Если через 10 дней налоговикам не поступит подтверждение из банка об оплате, информация об оплате также перестанет отражаться в ЛК ФЛ в блоке «Платежи/Операции».
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