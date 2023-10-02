Налоги, взносы, пошлины

В личном кабинете появилась функция для необработанных налоговых платежей

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц» реализована функция по отражению платежей, совершенных через личный кабинет, до момента подтверждения банком.
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Об этом сообщает УФНС по Брянской области.

Информация отображается на главной странице сервиса в баннере с суммой в виде значка «часы» с подсказкой «У Вас есть платежи в работе».

После проведения операции банком и подтверждения ее оплаты в ИФНС, значок перестанет отображаться в сервисе.  

Одновременно информация о платежах отражается в блоке «Платежи/Операции».

Если через 10 дней налоговикам не поступит подтверждение из банка об оплате, информация об оплате также перестанет отражаться в ЛК ФЛ в блоке «Платежи/Операции».

Комментарии

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