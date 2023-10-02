В личном кабинете появилась функция для необработанных налоговых платежей

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц» реализована функция по отражению платежей, совершенных через личный кабинет, до момента подтверждения банком.

Об этом сообщает УФНС по Брянской области.

Информация отображается на главной странице сервиса в баннере с суммой в виде значка «часы» с подсказкой «У Вас есть платежи в работе».

После проведения операции банком и подтверждения ее оплаты в ИФНС, значок перестанет отображаться в сервисе.

Одновременно информация о платежах отражается в блоке «Платежи/Операции».

Если через 10 дней налоговикам не поступит подтверждение из банка об оплате, информация об оплате также перестанет отражаться в ЛК ФЛ в блоке «Платежи/Операции».