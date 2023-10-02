Банк «Русский стандарт» ввел комиссию за внесение долларов на счет

Клиенты, которые хотят внести на счет доллары через кассу банка, заплатят 5% комиссии. Если переводить доллары и евро в другие банки, то «Русский стандарт» удержит 2% от суммы перевода.

Со 2 октября 2023 года банк «Русский стандарт» начал брать комиссию за внесение наличных долларов через кассу. Об этом сказано на сайте банка.

Если внести больше 10 тыс. долларов, то банк удержит 5% от этой суммы.

Плата рассчитывается от суммы каждой операции по внесению наличных денежных средств на текущий счет через кассу банка, — говорится в сообщении.

До 2% выросла комиссия за переводы долларов и евро в другие банки. «Русский стандарт» удержит минимум 60 и максимум 1 тыс. валютных единиц, в которых будет проходить перевод.

В июле 2023 года банк «Русский стандарт» перестал открывать валютные счета как действующим клиентам, так и новым.