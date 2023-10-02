Имущественные налоги физлиц в личном кабинете числятся неуплаченными

Даже если вы пополнили свой ЕНС на сумму имущественных налогов (за квартиру, машину, дачу), уплата и начисления не «схлопнутся» в личном кабинете. Потому что срок уплаты еще не наступил.

Ситуацию обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП уплатил свои личные налоги сразу же, как только получил налоговое уведомление. Но до сих пор уплата находится в разделе переплаты (на сальдо ЕНС), а в предстоящих платежах значатся имущественные налоги.

ИП волнуется по двум причинам.

Во-первых, информация о начислении и предложение об уплате остаются в ЛК. – Не предлагают ли мне повторно уплатить этот налог? – интересуется ИП.

Во-вторых, ИП не хотел бы, чтобы уплаченные личные налоги списали в счет уплаты бизнес-налога по УСН.

Коллеги поясняют, что имущественные налоги будут числиться в предстоящих платежах, пока не наступит срок их уплаты – 01.12.2023.

Если сдать уведомление по УСН, но не уплатить налог, то деньги действительно спишут с сальдо ЕНС, где находятся имущественные налоги.

Если же уплатить аванс по УСН, то он уйдет с сальдо ЕНС и там останутся только деньги на имущественные налоги.

Кстати, с 1 октября заработала норма об автоматическом резервировании имущественных налогов из сальдо ЕНС. Но пока в личных кабинетах не отражены такие операции и информация там – неактуальная на сегодняшний день.

У данного ИП деньги с сальдо ЕНС (из переплаты) должны перейти в раздел отложенной переплаты. При этом параллельно будет отображаться предстоящий платеж. Если до конца года у ИП не будет долгов по другим налогам, деньги из отложенной переплаты (резерва) уйдут в бюджет 1 декабря.

Информация в разделе предстоящих платежей – справочная. В этом разделе ЛК указана сумма ближайшего платежа и его срок. В данном случае это платеж до 01.12.2023. Об этом мы рассказывали здесь.