Прогноз специалистов по недвижимости: до конца года вторичное жилье подешевеет

Продавцам придется делать скидки, чтобы поддержать интерес к квартирам на вторичном рынке недвижимости. Цены перестанут расти, а дисконт будет увеличиваться.

В третьем квартале 2023 года был повышенный спрос на рынке вторичного жилья, который скоро сменится периодом стагнации: цены больше не вырастут, а дисконт увеличится. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на специалистов из сферы недвижимости.

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что с октября и до конца года не будет роста цен на вторичное жилье.

После повышения ключевой ставки покупатели хотели успеть оформить кредит по прежним ставкам и создали ажиотаж. Этим воспользовались продавцы, которые подняли цены.

Мы не ожидаем больше таких вспышек, поскольку банки уже повысили ставки. Полагаем, цены на вторичную недвижимость до Нового года больше не будут расти и, более того, могут начать «остывать», — сказал он.

Подобного мнения придерживается и директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он уверен, что сейчас на рынке не будет хватать той доли покупателей, которые поспешили взять ипотеку до роста ставок.

Стимулировать спрос будет рост дисконта на квартиры, собственники которых заинтересованы в срочной продаже. В краткосрочной перспективе цены будут удерживать занятые позиции, демонстрируя околонулевые колебания, — поделился Сергей Зайцев.

Директор брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрий Долгов считает, что квартиры в новостройках остаются доступней, чем «вторички». В новом доме проще оформить ипотеку с государственной поддержкой. А это значит, что цены на вторичном рынке не будут расти.

Разница между средним месячным платежом на «вторичку» и «первичку» составляет 35%.