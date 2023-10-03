Ведение бизнеса

Производитель отечественных смартфонов Inoi ликвидирует свой бизнес

Компания инициировала собственную ликвидацию после того, как в 2022 году отечественный производитель смартфонов Inoi решил уйти из РФ.
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22 сентября 2023 года ООО «Иной» (производит отечественные смартфоны на ОС «Аврора») инициировало ликвидацию компании по собственному заявлению. Об этом узнал «Коммерсант».

В конце 2022 года российский производитель смартфонов под брендом Inoi прекратил бизнес в РФ. Это стало прецедентным случаем.

В 2017 году Inoi стал первым смартфоном, который работал на российской операционной системе «Аврора». Продукт плохо продавался на рынке, после чего компания начала выпускать смартфоны на ОС Android.

Недавно мы писали, что в конце апреля 2023 года продажи отечественных смартфонов за год сократились на 53%, до 46,9 тыс. штук. Однако популярностью пользовались российские бренды BQ и Inoi.

Комментарии

5
  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 43 минуты назад

    Бух-оптимист

    22 сентября 2023 года ООО «Иной» (производит отечественные смартфоны на ОС «Аврора») инициировало ликвидацию компании по собственному заявлению.

    А что такое? Ведь так хорошо сидели. 

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 32 минуты назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    Компания инициировала собственную ликвидацию после того, как в 2022 году отечественный производитель смартфонов Inoi решил уйти из РФ.

    Не поняла, а это как? Какой же он отечественный? Или что - покупали в Китае и из отечественного только наклейки? Пит(д)риоты липовые.

    • Логотип IriEro
      IriEro 28 минут назад

      Ирина

      Или что - покупали в Китае и из отечественного только наклейки?

      Всё может быть. Справедливости ради должна сказать, что по сравнению даже с дешевыми китайскими ноунеймами продукция BQ просто отвратительна. Про Inoi не знаю.

  • Логотип IriEro
    IriEro 32 минуты назад

    Ирина

    отечественный производитель смартфонов Inoi решил уйти из РФ.

    неужто ИнойАгент?

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 21 минуту назад

    Нет

    отечественные смартфоны

    хмык...

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