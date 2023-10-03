Производитель отечественных смартфонов Inoi ликвидирует свой бизнес

22 сентября 2023 года ООО «Иной» (производит отечественные смартфоны на ОС «Аврора») инициировало ликвидацию компании по собственному заявлению. Об этом узнал «Коммерсант».
В конце 2022 года российский производитель смартфонов под брендом Inoi прекратил бизнес в РФ. Это стало прецедентным случаем.
В 2017 году Inoi стал первым смартфоном, который работал на российской операционной системе «Аврора». Продукт плохо продавался на рынке, после чего компания начала выпускать смартфоны на ОС Android.
Недавно мы писали, что в конце апреля 2023 года продажи отечественных смартфонов за год сократились на 53%, до 46,9 тыс. штук. Однако популярностью пользовались российские бренды BQ и Inoi.
Комментарии5
Бух-оптимист
А что такое? Ведь так хорошо сидели.
ОльгаГлавный бухгалтер
Не поняла, а это как? Какой же он отечественный? Или что - покупали в Китае и из отечественного только наклейки? Пит(д)риоты липовые.
Ирина
Всё может быть. Справедливости ради должна сказать, что по сравнению даже с дешевыми китайскими ноунеймами продукция BQ просто отвратительна. Про Inoi не знаю.
Ирина
неужто ИнойАгент?
Нет
хмык...