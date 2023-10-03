Производитель отечественных смартфонов Inoi ликвидирует свой бизнес

Компания инициировала собственную ликвидацию после того, как в 2022 году отечественный производитель смартфонов Inoi решил уйти из РФ.

22 сентября 2023 года ООО «Иной» (производит отечественные смартфоны на ОС «Аврора») инициировало ликвидацию компании по собственному заявлению. Об этом узнал «Коммерсант».

В конце 2022 года российский производитель смартфонов под брендом Inoi прекратил бизнес в РФ. Это стало прецедентным случаем.

В 2017 году Inoi стал первым смартфоном, который работал на российской операционной системе «Аврора». Продукт плохо продавался на рынке, после чего компания начала выпускать смартфоны на ОС Android.

Недавно мы писали, что в конце апреля 2023 года продажи отечественных смартфонов за год сократились на 53%, до 46,9 тыс. штук. Однако популярностью пользовались российские бренды BQ и Inoi.