Банковские карты

Турецкие сервисы виртуальных банковских карт урезали функционал

Анонимными картами можно расплачиваться только на турецких сайтах с «печатью доверия». Чтобы совершать покупки без ограничений, нужен паспорт гражданина Турции или ВНЖ.
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Сервисы по созданию виртуальных карт ininal, Oldubil и Papara ограничили свой функционал. Об этом пишет Frank Media.

С 30 сентября 2023 года Центробанк Турции разрешил оплачивать покупки анонимными картами только с турецких сайтов, у которых есть «печать доверия». Этот знак подтверждает высокий уровень безопасности сайта.

Теперь чтобы расплачиваться виртуальными картами на любых интернет-сайтах, нужно пройти идентификацию через приложение.

Для регистрации в мобильном приложении понадобится паспорт гражданина Турции или вид на жительство.

Раньше анонимная банковская карта работала на всех сайтах, но на операции был установлен лимит, который можно повысить, если пройти идентификацию.

Жители России используют подобные карты для оплаты покупок и услуг на сервисах, где не принимают карты российских банков.

Комментарии

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