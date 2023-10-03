Банкротство юридических лиц

Налоговая банкротит макаронную фабрику в Новосибирске

Компания задолжала 1,5 млн рублей. ФНС не приложила к заявлению о банкротстве нужные документы, поэтому иск оставили без движения.
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22 сентября межрайонная инспекция ФНС по Новосибирской области обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО «Новосибирская макаронная фабрика». Об этом пишет «Коммерсант».

Причиной обращения стал долг компании в размере 1,5 млн рублей.

Суд оставил заявление без движения, поскольку ФНС не приложила налоговые декларации, требования об уплате налога и прочие документы, на которые ссылаются истцы.

«Новосибирская макаронная фабрика» работает с 2008 года, на сайте компании сказано, что производство макаронных изделий ведется с 1910 года.

В 2022 году выручка компании составила 3,5 млн рублей, в отчетности был отражен убыток в размере 4 млн рублей.

Комментарии

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