Затраты на сервитут можно отнести к капвложениям по ФСБУ 26/2020

Сервитут – это не аренда и не НМА. Его можно учитывать по-разному в разных ситуациях. В частности – как капвложения.
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Такая норма содержится в рекомендациях по учету сервитута, разработанных Фондом «НРБУ «БМЦ».

Согласно ФСБУ 26/2020 под капвложениями понимаются затраты на приобретение, создание, улучшение и восстановление объектов основных средств.

Если установление сервитута связано с проектно-изыскательскими работами, строительством, то затраты на сервитут соответствуют критериям ФСБУ 26/2020.

При этом характер использования сервитутов, состав прав сервитуария и сроки по ним могут отличаться. Также на методы учета сервитутов влияет существенность данных операций.

Поэтому требования по учету сервитутов, в том числе по оценке сумм капвложений и обязательств определяются учетной политикой организации с учетом характера соглашений, сроков, сумм и других условий.

Если затраты на сервитут не подлежат учету в составе капвложений, они включаются в расходы по обычным видам деятельности.

Какие еще варианты учета сервитута возможны, мы рассказывали здесь.

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