СМП-банк может быть присоединен к ПСБ к началу 2024 года

«СМП-банк» в результате может стать четвертой кредитной организацией, консолидированной опорным банком ОПК в 2023 году.

ПСБ планирует присоединить СМП-банк к 1 января 2024 года, сообщает «Коммерсантъ».

В СМП-банке подтвердили указанный срок, назвав его, правда «предварительным». По словам представителя ПСБ, это позволит провести процесс интеграции «в максимально комфортном и бесшовном для клиентов режиме».

«В результате присоединения банк получит новых клиентов в сегментах МСБ и розницы и нарастит корпоративный портфель»,— добавили в ПСБ.

Планы по присоединению к 1 января 2024 г. подтвердили и в ПСБ. Там добавили, что в результате интеграции банк «получит новых клиентов в сегментах МСБ и розницы и нарастит корпоративный портфель».