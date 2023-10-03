«Сбер» подал в суд на Euroclear из-за удержания денег на корсчетах

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear о взыскании 665,6 млн рублей. Об этом говорится в карточке дела.

Сбербанк обратился с исковым заявлением о взыскании с компании «Евроклир Банк С.А.» денежных средств, которые неправомерно удерживаются «Евроклир» на корреспондентских банковских счетах, — сказали «РИА Новостям» представители «Сбера».

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД) из-за чего были заморожены ценные бумаги инвесторов.

В сентябре 2023 года управляющая компания впервые добилась, чтобы депозитарии разблокировали активы 250 клиентов на сумму свыше 33 млн долларов.