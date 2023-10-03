Минфин выдал налоговой и таможне задание перечислить в бюджет 500 млн рублей

Министр финансов дал ведомствам мобилизационное задание. ФНС и ФТС должны в 2024 году дополнительно собрать 0,5 трлн рублей.

В 2024 году за счет администрирования Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная таможенная служба (ФТС) должны дополнительно перечислить в бюджет 0,5 трлн рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

Мы мобилизуем доходные источники, бюджет непростой все-таки. Мы приняли решение по улучшению администрирования доходов в части ФНС и ФТС — дали дополнительные мобилизационные задания на 0,5 триллиона рублей, — сказал Силуанов.

Также для нефтегазового сектора будет сокращен дисконт к той цене на нефть, которая применяется для налогообложения.

Дополнительно введут прогрессивную шкалу ставок экспортных пошлин, проиндексируют акцизы на табак и винодельческую продукцию. Будет повышен утилизационный сбор.

В результате объем доходов в 2024 году составит более 35 трлн рублей.