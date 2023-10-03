Индексация пенсий

Глава Минфина: средняя пенсия вырастет до 23 244 рублей

С нового года страховые пенсии проиндексируют на 7,5%. Всего на выплаты потратят почти 600 млрд рублей.
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В 2024 году средний размер пенсии составит 23 244 рубля. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

С 1 января 2024 года страховые пенсии для неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%.

В трехлетнем плане учтена индексация пенсий. В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции в 7,5%. Средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля, — сказал Антон Силуанов.

Всего государство потратит на выплаты пенсий около 600 млрд рублей.

Недавно мы писали, что почти 300 тыс. жителей ЛНР начали с 1 марта 2023 года получать российскую пенсию.

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