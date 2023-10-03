Почти 300 тысяч жителей ЛНР получают российскую пенсию

Пенсии в новых регионах назначаются в заявительном порядке с 1 марта 2023 года. Подать обращение можно до 29 февраля 2024 года.

С 1 марта 2023 года больше 300 тыс. жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) подали заявления о пересмотре пенсий. Об этом сказано в телеграм-канале Социального фонда по ЛНР.

Уже в октябре текущего года более 233,5 тыс. граждан РФ, проживающих в ЛНР, получат российскую пенсию. По состоянию на 1 октября 2023 года принято более 300 тыс. заявлений на пересмотр пенсии в соответствии с федеральным законом Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Заявления о назначении российской пенсии принимаются в новых регионах до 29 февраля 2024 года.

Если документы для назначения выплат на украинском языке, то их примут без перевода.

Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые были ранее, то разница будет компенсирована доплатой.