До 25 октября надо сдать уведомление на УСН с кодом периода 34/03

Впрочем, уведомление может быть не только на начисленный аванс, но и на сторнированный.
Норма про отрицательное уведомление заработала с 1 октября 2023 года, а фактически применялась еще раньше (по письму ФНС).
Отрицательное уведомление понадобится, если аванс за 3 квартал меньше, чем за полугодие. Он может быть меньше, в том числе, потому что в 3 квартале ИП захочет учесть все свои фиксированные взносы для уменьшения налога.
В уведомлении за 3 квартал по сроку 25.10 будет аванс по УСН с кодом периода 34/03 и КБК:
18210501011011000 110 – УСН «доходы»;
18210501021011000 110 – УСН «доходы минус расходы».
Если вместо уведомлений вы применяете платежные поручения со статусом 02, то в платежке будут вышеназванные КБК для УСН и код периода КВ.03.2023.
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