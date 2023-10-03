До 25 октября надо сдать уведомление на УСН с кодом периода 34/03

Авансовый платеж по УСН, начисленный по итогам 3 квартала, надо отразить в уведомлении. Срок его сдачи – 25 октября. Срок уплаты аванса по УСН – 30 октября.

Впрочем, уведомление может быть не только на начисленный аванс, но и на сторнированный.

Норма про отрицательное уведомление заработала с 1 октября 2023 года, а фактически применялась еще раньше (по письму ФНС).

Отрицательное уведомление понадобится, если аванс за 3 квартал меньше, чем за полугодие. Он может быть меньше, в том числе, потому что в 3 квартале ИП захочет учесть все свои фиксированные взносы для уменьшения налога.

В уведомлении за 3 квартал по сроку 25.10 будет аванс по УСН с кодом периода 34/03 и КБК: 18210501011011000 110 – УСН «доходы»;

18210501021011000 110 – УСН «доходы минус расходы».

Если вместо уведомлений вы применяете платежные поручения со статусом 02, то в платежке будут вышеназванные КБК для УСН и код периода КВ.03.2023.