Фермерскую продукцию можно будет покупать через агрегаторы

Агрегаторы помогут фермерам хранить и продавать продукты, чтобы они могли выдерживать конкуренцию с крупным ритейлом.

В законодательстве планируют закрепить понятие фермерской продукции, а также определить единые требования к агрегаторам, которые обеспечивают поддержку и сбыт такой продукции.

Правительство уже поддержало новый законопроект «О развитии сельского хозяйства».

Законопроект предусматривает право производителей фермерской продукции размещать на упаковках производимой ими фермерской продукции обозначение, являющееся отличительным признаком такой продукции. Для обозначения фермерской продукции предлагается использовать надписи, содержащие слова «фермерская продукция», — сказано в пояснительной записке.

К фермерской продукции будет относится сельхозпродукция, которую производят малые и микропредприятия, крестьянские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, а также физлица с личным подсобным хозяйством. Последним нужно выплачивать налог на профессиональный доход.

Агрегаторы будут закупать продукты у фермеров, хранить их, проводить предпродажную подготовку и продавать.

Такой подход позволит производителям выдерживать конкуренцию с крупным ритейлом, которые размещают на конвейерной продукции фермерскую наклейку.