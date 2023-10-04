Еще больше организаций смогут применять упрощенный бухучет

Снимут ограничения для всех категорий некоммерческих организаций.
Такой план заложен в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.
Сейчас по закону о бухучете № 402-ФЗ упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность могут применять компании малого бизнеса, НКО и фирмы из «Сколково».
Но есть перечень тех, кто не может применять упрощенный бухучет. Это такие организации:
подлежащие обязательному аудиту;
ЖСК;
кредитные потребительские кооперативы;
МФО;
бюджетники;
политические партии;
коллегии адвокатов;
адвокатские бюро;
юридические консультации;
адвокатские палаты;
нотариальные палаты;
иностранные агенты.
Этот список с исключениями сократится. Все НКО смогут сдавать упрощенную бухотчетность.
Кстати, для организаций, которые вправе применять упрощенные способы бухучета, установлены особенности применения норм ФСБУ. Например, по ФСБУ 26/2020 капвложения можно признавать без учета отдельных видов затрат.
Больше узнать про правила бухучета по стандартам можно на онлайн-курсе «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».
После обучения вы:
переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.
сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.
получите реальный объем практических навыков уровня курса повышения квалификации, просто в рамках онлайн-курса с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка».
Сейчас стоимость курса снижена на 56% – с 11 499 до 4 990 руб.
Комментарии