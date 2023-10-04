Еще больше организаций смогут применять упрощенный бухучет

Снимут ограничения для всех категорий некоммерческих организаций.

Такой план заложен в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Сейчас по закону о бухучете № 402-ФЗ упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность могут применять компании малого бизнеса, НКО и фирмы из «Сколково».

Но есть перечень тех, кто не может применять упрощенный бухучет. Это такие организации:

подлежащие обязательному аудиту;

ЖСК;

кредитные потребительские кооперативы;

МФО;

бюджетники;

политические партии;

коллегии адвокатов;

адвокатские бюро;

юридические консультации;

адвокатские палаты;

нотариальные палаты;

иностранные агенты.

Этот список с исключениями сократится. Все НКО смогут сдавать упрощенную бухотчетность.

Кстати, для организаций, которые вправе применять упрощенные способы бухучета, установлены особенности применения норм ФСБУ. Например, по ФСБУ 26/2020 капвложения можно признавать без учета отдельных видов затрат.

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