Российским туристам разрешили находиться в Таиланде без визы 60 дней

За 5 тысяч рублей туристы смогут продлить безвизовый отдых в Таиланде еще на 30 дней. Раньше это было можно сделать только на 7 дней.

С 30 сентября 2023 года туристы смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде на дополнительные 30 дней. Об этом сказано в телеграм-канале генконсульства РФ в Пхукете.

Прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней (ранее продление было возможно только на 7 дней), — говорится в сообщении.

Для продления срока пребывания нужно обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением.

Стоимость услуги составляет 1900 батов или около 5 тыс. рублей.

За эти полгода Таиланд посетили почти 800 тыс. туристов из РФ. Это на 1000% больше, чем за шесть месяцев 2022 года.

Недавно мы писали, что Таиланд собирается до 90 дней продлить срок безвизового режима для россиян. В общей сложности туристы смогут находиться в стране не 30 дней, а 90.