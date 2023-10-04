Бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на 10%

Из-за роста ставки НДС до 20% рестораны быстрого питания начали повышать цены на сэндвичи и бургеры.

С 1 октября 2023 года бургеры и сэндвичи начали облагаться НДС по ставке 20%, а раньше ставка была 10%. Теперь рестораны быстрого питания стали повышать цены. Об этом пишут «РИА Новости».

Стоимость бургеров в сети «Вкусно — и точка» выросла на 3-7 рублей.

Теперь чикенбургер стоит 62 рубля, гамбургер — 65 рублей, чизбургер — 78 рублей, а «Чикен Хит» — 114 рублей.

Бургеры — это основа меню «Вкусно — и точка», при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке. Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса, — сказали в компании.

В сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» цены на базовые позиции, наоборот, снизились. Если раньше чизбургер стоил 84,99, то теперь – 77,99 рубля. Стал дешевле и гамбургер: вместо 79,99 его можно купить за 74,99 рубля.

В ресторанах KFC и Rostic's стоимость бургеров осталась без изменений.