700 малых предприятий будут поставлять продукцию для ритейлера X5 Group

В сетевых магазинах компании X5 уже больше 40 «Фермерских островков», где малый бизнес может продавать продукты собственного производства.

X5 Group, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», провела вторую федеральную конференцию для партнеров из сферы малого предпринимательства. Об этом сказано на сайте компании.

Сейчас X5 Group сотрудничает с 3,6 тыс. предприятиями малого бизнеса, а их доля составляет 54% от общего числа контрагентов.

С начала 2023 года X5 открыла также в своих магазинах 20 «Фермерских островков» в 13 регионах, и их число уже превышает 40.

Общий объем оборота фермерской продукции составил больше 2,2 тысяч тонн.

С начала года мы увеличили число предприятий малого бизнеса, представленных на полках наших торговых сетей на 683 компании, из которых 296 относятся к микропредприятиям и 387 – к малым, — сказала президент X5 Group Екатерина Лобачева.

В конференции приняли участие предприниматели из числа малого бизнеса, представители органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества.

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