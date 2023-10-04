Организации без доходов в 2018 и 2019 годах не платят налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль платят не все. В списке исключений – 14 пунктов.

В частности, не признаются плательщиками налога на сверхприбыль организации, у которых за 2018 и 2019 годы отсутствовали доходы от реализации.

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.09.2023 № 03-03-06/1/89242.

Если декларации по налогу на прибыль за эти годы были без доходов, то сейчас налог на сверхприбыль такие компании платить не должны.

База по налогу на сверхприбыль — это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 год.

Ставка – 5%, если уплата будет в 2023 году, или 10% – если платить в 2024 году.

Как отражать этот налог в бухучете, разъяснял Минфин в письме от 14.09.2023 № ИС-учет-46.

Кстати, в Госдуму внесен законопроект, который расширяет круг плательщиков налога на сверхприбыль.

Налог на сверхприбыль мы разобрали на мини-курсе.