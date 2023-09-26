Хотят увеличить число плательщиков налога на сверхприбыль

Сейчас в законе прописан ряд исключений из числа плательщиков налога на сверхприбыль. Этот список исключений хотят сократить.

В Госдуму внесли законопроект.

В число плательщиков налога на сверхприбыль дополнительно включены организации: по добыче углеводородного сырья;

по добыче угля;

по переработке нефтяного сырья;

участники консолидированной группы налогоплательщиков;

производители сжиженного природного газа.

Принятие законопроекта не ухудшит финансовое положение этих организаций, потому что налог надо платить только при наличии сверхприбыли, поясняют авторы проекта, депутаты от «СР».

Если в компании нет прироста прибыли, то и налога не будет.

Законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет, сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году, говорится в пояснительной записке.

Единовременный налог на сверхприбыль (windfall tax) платят компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Размер разового взноса в бюджет составит 5% от сверхприбыли, если бизнес заплатит его в 2023 году, и 10%, если в 2024. Показатели прибыли будут сравнивать с 2018-2019 годами.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что предприниматели с пониманием отнеслись к введению windfall tax.

Налог на сверхприбыль мы разобрали на мини-курсе.