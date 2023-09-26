Хотят увеличить число плательщиков налога на сверхприбыль

В Госдуму внесли законопроект.
В число плательщиков налога на сверхприбыль дополнительно включены организации:
по добыче углеводородного сырья;
по добыче угля;
по переработке нефтяного сырья;
участники консолидированной группы налогоплательщиков;
производители сжиженного природного газа.
Принятие законопроекта не ухудшит финансовое положение этих организаций, потому что налог надо платить только при наличии сверхприбыли, поясняют авторы проекта, депутаты от «СР».
Если в компании нет прироста прибыли, то и налога не будет.
Законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет, сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году, говорится в пояснительной записке.
Единовременный налог на сверхприбыль (windfall tax) платят компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Размер разового взноса в бюджет составит 5% от сверхприбыли, если бизнес заплатит его в 2023 году, и 10%, если в 2024. Показатели прибыли будут сравнивать с 2018-2019 годами.
Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что предприниматели с пониманием отнеслись к введению windfall tax.
Налог на сверхприбыль мы разобрали на мини-курсе.
Комментарии1
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Вошли во вкус. И оказалось, что это не разовый сбор) А уже часть НК РФ и платить его будут пока его из НК РФ не уберут