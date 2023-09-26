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Налог на сверхприбыль

Хотят увеличить число плательщиков налога на сверхприбыль

Сейчас в законе прописан ряд исключений из числа плательщиков налога на сверхприбыль. Этот список исключений хотят сократить.
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В Госдуму внесли законопроект.

В число плательщиков налога на сверхприбыль дополнительно включены организации:

  • по добыче углеводородного сырья;

  • по добыче угля;

  • по переработке нефтяного сырья;

  • участники консолидированной группы налогоплательщиков;

  • производители сжиженного природного газа.

Принятие законопроекта не ухудшит финансовое положение этих организаций, потому что налог надо платить только при наличии сверхприбыли, поясняют авторы проекта, депутаты от «СР».

Если в компании нет прироста прибыли, то и налога не будет.

Законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет, сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году, говорится в пояснительной записке.

Единовременный налог на сверхприбыль (windfall tax) платят компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Размер разового взноса в бюджет составит 5% от сверхприбыли, если бизнес заплатит его в 2023 году, и 10%, если в 2024. Показатели прибыли будут сравнивать с 2018-2019 годами.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что предприниматели с пониманием отнеслись к введению windfall tax.

Налог на сверхприбыль мы разобрали на мини-курсе.

Комментарии

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  • Логотип hub
    hub 1 минуту назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Вошли во вкус. И оказалось, что это не разовый сбор) А уже часть НК РФ и платить его будут пока его из НК РФ не уберут

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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proffnalog

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Налоговый орган, относя названные доходы к доходам от реализации услуг, считает неправомерным обложение данных доходов НПД в соответствии с Законом No 422-ФЗ.

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