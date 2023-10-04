За какие сладкие напитки надо платить акциз

Вот признаки подакцизных сахаросодержащих напитков:
упакованы в потребительскую упаковку;
изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных в общепите);
в состав входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед;
количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка;
объемная доля этилового спирта не превышает 1,2%.
Не признаются подакцизными сахаросодержащими такие напитки:
специализированная пищевая продукция с госрегистрацией ЕАЭС;
алкоголь с долей этилового спирта более 0,5%;
виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло;
плодовые сброженные материалы;
квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%;
соки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и напитки на растительной основе из зерна.
Если напиток по вышеназванным признакам относится к сахаросодержащему, то будет акциз.
В частности, для акциза напиток должен быть безалкогольный (до 1,2% спирта) и сладкий (5 г углеводов на 100 мл).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.09.2023 № 03-13-06/89660.
Что касается виноградосодержащих напитков, то такой вид алкогольной продукции признается подакцизным товаром вне зависимости от количества углеводов. Ставка акциза для виноградного вина в 2023 году – 45 рублей за литр.
Об этом напомнил Минфин в письме от 20.09.2023 № 03-13-06/89689.
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