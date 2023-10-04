За какие сладкие напитки надо платить акциз

С 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки признаются подакцизными товарами. Какие напитки считаются сахаросодержащими для целей акциза, а какие нет, сказано в статье 181 НК РФ.

Вот признаки подакцизных сахаросодержащих напитков:

упакованы в потребительскую упаковку;

изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных в общепите);

в состав входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед;

количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка;

объемная доля этилового спирта не превышает 1,2%.

Не признаются подакцизными сахаросодержащими такие напитки:

специализированная пищевая продукция с госрегистрацией ЕАЭС;

алкоголь с долей этилового спирта более 0,5%;

виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло;

плодовые сброженные материалы;

квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%;

соки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и напитки на растительной основе из зерна.

Если напиток по вышеназванным признакам относится к сахаросодержащему, то будет акциз.

В частности, для акциза напиток должен быть безалкогольный (до 1,2% спирта) и сладкий (5 г углеводов на 100 мл).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.09.2023 № 03-13-06/89660.

Что касается виноградосодержащих напитков, то такой вид алкогольной продукции признается подакцизным товаром вне зависимости от количества углеводов. Ставка акциза для виноградного вина в 2023 году – 45 рублей за литр.

Об этом напомнил Минфин в письме от 20.09.2023 № 03-13-06/89689.