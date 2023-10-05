🎓Вебинар: Электронный документооборот. Что ждет бизнес в 2023 - 2024 годах. 18 октября в 11:00 мск!

Современное бизнес-пространство постоянно меняется, а вместе с ним изменяются и требования к технологиям и процессам. После подписания Федерального закона № 457-ФЗ, электронные подписи и машиночитаемые доверенности (МЧД) становятся важными элементами успешной деятельности любой компании.
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На вебинаре разберем:
МЧД. Изменения и актуальные вопросы. Новые постановления в сфере блокчейна ФНС и проверки доверенностей.
Новые форматы электронных документов.
Маркировка 2023-2024: новые товарные группы и эксперименты.
Прослеживаемость: как подготовиться к работе и не получить штрафы.
Трансграничный ЭДО.
Ответы на вопросы.
Ждем Вас на вебинаре 18 октября в 11:00 мск!
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