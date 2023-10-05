Работодатели из ЛНР и ДНР будут заполнять новую форму СЗВ-К

Утвердят новые формы и форматы сведений, используемых для регистрации граждан в системе персонифицированного учета, в том числе -- АДВ-1 и СЗВ-К.

Опубликован проект СФР.

В проекте такие бланки:

форма АДВ-1 «Анкета зарегистрированного лица»;

форма АДВ-2 «Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете»

форма АДВ-3 «Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;

форма АДИ-8 «Решение об отказе в регистрации зарегистрированного лица»;

форма АДВ-6-1 «Опись документов, передаваемых страхователем в СФР»;

форма СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования».

Анкету АДВ-1 заполняет лично зарегистрированное лицо. Допускается заполнение этого документа кадровиком, но при этом правильность сведений заверяется личной подписью сотрудника.

Форму СЗВ-К заполняют в целях проведения конвертации пенсионных прав застрахованных лиц.

Эти сведения представляются за периоды по 01.01.2002.

Работодатели и ИП Крыма и Севастополя сдают сведения по форме СЗВ-К за период по 31.12.2015.

Работодатели и ИП из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сдают сведения по форме СЗВ-К за период по 31.12.2022.

Сведения по форме СЗВ-К группируют в пакеты. В пакете допускается наличие не более 200 документов. К пакету СЗВ-К нужна опись АДВ-6-1.