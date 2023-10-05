У мобилизованных сотрудников из районов Крайнего Севера сохраняется право на оплату проезда в отпуск

Проект опубликован на федеральном портале.
Компенсация расходов на проезд в отпуск северным сотрудникам положена раз в 2 года. За время приостановки трудового договора (на время мобилизации или контракта) человек может воспользоваться этим правом (также 1 раз в 2 года) после того, как вернется на работу.
Получить такую компенсацию можно будет 1 раз в год.
Если после возвращения на работу сотрудник хочет получить компенсацию за время мобилизации, и у него отпуск по графику, то в этом году ему компенсируют расходы по текущему отпуску. А компенсацию за прошлый период сотрудник получит в следующем году.
Поясним, у сотрудника накопилось право на две компенсации.
В один год он только один раз едет в отпуск, значит компенсация будет одна. Вторая – на следующий год. Его коллеги на следующий год не получат компенсацию, а этот сотрудник – получит. Потому что его коллеги уже реализовали свое право раньше, а он в это время находился на военной службе.
Отчет о произведенных расходах на проезд к месту отпуска работника и членов его семьи (с приложением подлинников проездных и перевозочных документов) надо сдать работодателю в течение 3 рабочих дней с даты выхода работника из отпуска по основному месту работы.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Компенсация расходов на проезд в отпуск для северных сотрудников не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Это касается, в том числе, и компенсации за неработающих членов семьи сотрудника (жены, детей, фактически проживающих с ним).
При этом В НК РФ нет конкретного перечня документов, доказывающих факт совместного проживания. Это могут быть документы о регистрации по месту жительства (пребывания), а также иные документы. Об этом Минфин сообщал в письме от 01.11.2022 № 03-04-05/106254.
Компенсировать без НДФЛ и взносов можно проезд только по России. Если сотрудник едет за границу, надо высчитать необлагаемый российский участок пути. Минфин считает, что в этом случае надо высчитать пропорцию по километрам (письмо от 29.04.2022 № 03-04-06/39938).
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