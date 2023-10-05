У мобилизованных сотрудников из районов Крайнего Севера сохраняется право на оплату проезда в отпуск

Утвердят особенности правового регулирования трудовых отношений с мобилизованными сотрудниками из районов Крайнего Севера. Речь идет об их праве на компенсацию расходов по проезду в отпуск.

Проект опубликован на федеральном портале.

Компенсация расходов на проезд в отпуск северным сотрудникам положена раз в 2 года. За время приостановки трудового договора (на время мобилизации или контракта) человек может воспользоваться этим правом (также 1 раз в 2 года) после того, как вернется на работу.

Получить такую компенсацию можно будет 1 раз в год.

Если после возвращения на работу сотрудник хочет получить компенсацию за время мобилизации, и у него отпуск по графику, то в этом году ему компенсируют расходы по текущему отпуску. А компенсацию за прошлый период сотрудник получит в следующем году.

Поясним, у сотрудника накопилось право на две компенсации.

В один год он только один раз едет в отпуск, значит компенсация будет одна. Вторая – на следующий год. Его коллеги на следующий год не получат компенсацию, а этот сотрудник – получит. Потому что его коллеги уже реализовали свое право раньше, а он в это время находился на военной службе.

Отчет о произведенных расходах на проезд к месту отпуска работника и членов его семьи (с приложением подлинников проездных и перевозочных документов) надо сдать работодателю в течение 3 рабочих дней с даты выхода работника из отпуска по основному месту работы.