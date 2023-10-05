🎁Дарим 3 билета на Клерк.Конференцию в декабре!

Для участия в конкурсе нужно правильно ответить на 3 вопроса о налогах. Проверьте свои знания, испытайте удачу – и получите свой билет на масштабное бухгалтерское событие!

Главный редактор «Клерка» подарит три билета на Клерк.Конференцию, которая пройдет 5 декабря!

Для того, чтобы получить счастливый билет, нужно ответить на 3 бухгалтерских вопроса о налогах.

Сами вопросы и подробные условия конкурса – здесь.

«Клерк» пригласил на конференциюопытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на все вопросы.

Темы как всегда самые горячие — отчетность за 2023 и 1 квартал 2024 года, изменения в НК и ТК в 2024 году, проверки, учетная политика, ФСБУ, оптимизация и многое другое.

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.

Я выберу тех, кто ответит правильно на все три вопроса и проведу розыгрыш с помощью рандомайзера по адресу электронной почты, — главред «Клерка» Елена Балаклицкая.

Розыгрыш пройдет 9 октября, принимаются правильные ответы, которые даны до 23:59 8 октября.

Проверьте свои знания – участвуйте в конкурсе и забирайте свой билет на Клерк.Конференцию!