🎁Дарим 3 билета на Клерк.Конференцию в декабре!

Главный редактор «Клерка» подарит три билета на Клерк.Конференцию, которая пройдет 5 декабря!
Для того, чтобы получить счастливый билет, нужно ответить на 3 бухгалтерских вопроса о налогах.
Сами вопросы и подробные условия конкурса – здесь.
«Клерк» пригласил на конференциюопытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на все вопросы.
Темы как всегда самые горячие — отчетность за 2023 и 1 квартал 2024 года, изменения в НК и ТК в 2024 году, проверки, учетная политика, ФСБУ, оптимизация и многое другое.
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.
Я выберу тех, кто ответит правильно на все три вопроса и проведу розыгрыш с помощью рандомайзера по адресу электронной почты, — главред «Клерка» Елена Балаклицкая.
Розыгрыш пройдет 9 октября, принимаются правильные ответы, которые даны до 23:59 8 октября.
Проверьте свои знания – участвуйте в конкурсе и забирайте свой билет на Клерк.Конференцию!
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