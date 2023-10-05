✨На «Клерк.Конференции» поделятся секретом, как закрыть 2023 год без ошибок и подготовиться к изменениям-2024

5 декабря в Москве и в онлайн-трансляции пройдет «Клерк.Конференция». Еще больше участников смогут узнать все о бухгалтерии за один день! Можно участвовать и онлайн.
«Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.
Какие темы разберем:
Российский бухгалтерский учет и отчетность 2023 — 2024.
Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год.
Новые правила воинского учета.
Налоговые схемы: белые, черные, серые.
Все требования ФСБУ в отчетности.
Учетная политика — 2024.
Все декларации и формы за 2023 год и 1 квартал 2024 года.
Защита при налоговых и трудовых проверках.
Ответы на требования ИФНС.
Мы организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будут подарки от партнеров и розыгрыш легендарных подписок Клерк.Премиум.
Кроме того, вы получите все доклады участников в формате презентации, а также запись конференции.
23 октября цены вырастут. Успейте купить билет выгодно!
«Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв! Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите этот день вместе с нами!
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