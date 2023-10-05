Фиксированные взносы ИП

Взносы ИП 1% за 2023 год не обязательно учитывать для уменьшения УСН в 2023 году

Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей могут уменьшать налог по УСН за 2023 или 2024 год – по вашему желанию.
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Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Взносы ИП в совокупном фиксированном размере за 2023 года (45 842 руб.) можно принять на вычет только при расчете налога по УСН за 2023 год. Если не учесть их в 2023 году, то в 2024 этот вычет просто сгорит. Либо надо использовать его в 2023 году, либо никогда.

Даже если уплатить эти взносы в 2024 году, уменьшать на них налог 2024 года нельзя.

Со взносами 1% за 2023 год ситуация иная.

Независимо от того, когда они будут уплачены, уменьшить на них можно:

  • налог и авансы по УСН за 2023 год;

  • налог и авансы по УСН за 2024 год;

  • частично – налог и авансы по УСН за 2023 год, частично – за 2024 год.

1С ставит этот взнос в уменьшение налога за 2023 год, но бухгалтер не хочет сейчас применять этот вычет, а хочет приберечь его для налога за 2024 год. Так можно, поясняют коллеги.

Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и как вернуть переплату за 1 и 2 квартал, мы разбирали здесь.

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