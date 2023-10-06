Какие товары из Индии пользуются наибольшим спросом в России?

Индия становится одним из ключевых внешнеторговых партнеров России. Эта страна — один из главных игроков на мировом рынке фармацевтики и крупнейший поставщик чая.

В текущей ситуации для России крайне важно находить новых торговых партнеров, из стран BRICS. Одним из главных претендентов выступает Индия. В 2021 г. товарооборот с Индией составил $13,6 млрд долларов.

Структура импортных перевозок из Индии:

продукция химической промышленности составила 31,70%;

машины, оборудование и транспортные средства — 27,9%;

продовольственные товары и сельхозсырье — 16,34%;

металлы и изделия из них — 7,69%;

текстиль и обувь — 7,31%;

драгоценные металлы и камни — 1,88%.

Наблюдается рост востребованности фармацевтической продукции. Индия обеспечивает около 20% объема всего рынка, удовлетворяет более 60% мирового спроса на вакцины и входит в тройку по объемам производства. Россия является одним из крупнейших покупателей индийского чая, импортируя до 45 млн кг в год.

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