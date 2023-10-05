Ozon вложил 2 млрд рублей в продвижение распродажи на маркетплейсе

Большая распродажа на Ozon начнется с середины октября и закончится новогодними скидками в декабре.

Онлайн-ритейлер Ozon инвестировал больше 2 млрд рублей в продвижение товаров со скидками. Об этом сказано в телеграм-канале маркетплейса.

В январе Ozon открыл 8 новых фулфилмент-центров, чтобы обеспечить бесперебойные поставки товаров в периоды высокой нагрузки.

Общая площадь логистических центров более 1,7 млн кв. метров. Площадь сортировочных центов с начала года увеличилась в 1,4 раза, до 731 тыс. кв. метров.

Пункты приема товаров от селлеров расположили в 10-15 минутах ходьбы от склада. Больше 100 тыс. продавцов смогут выбрать удобный пункт из 30 тыс. точек.

Пункты выдачи заказов Ozon для 70% населения находятся в 10 минутах от дома. Скорость выдачи заказов сократилась на 15%, сотрудники ПВЗ в среднем приносят товары за 36 секунд.

Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Проходите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»!

Купить курс

Вы поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах, станете бухгалтером в перспективной сфере, которая растет на 43% в год. А также получите удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.