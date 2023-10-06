Правительство до 2030 года продлит льготное инвестиционное кредитование МСП

На льготные инвестиционные кредиты малому и среднему бизнесу государство будет каждый год выделять до 100 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвитию и Минфину продлить программу льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий (МСП) до 2030 года. Об этом сказано на сайте кабмина.

На льготные кредиты для МСП государство ежегодно будет тратить до 100 млрд рублей.

С 7 до 10 лет продлят срок предоставления промышленной ипотеки малому и среднему бизнесу.

Также Минфин совместно с Минэкономразвития должны предоставить представителям МСП право на кредитные каникулы. За отсрочкой выплат можно будет обращаться один раз в течение срока действия договора.

В 2024 году из федерального бюджета малым и средним предприятиям будут выделять субсидии, чтобы они могли вернуть часть затрат на выплату купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже.

До 2030 года также планируют продлить национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В нем смогут участвовать представители малого и среднего бизнеса, которые занимаются экспортом товаров и услуг.