Приложение банка «Ак Барс» удалили из магазина Google Play

Клиенты банка могут скачать приложение в других магазинах для смартфонов на системе Android или пользоваться веб-версией «Ак Барс Банк Онлайн».

Пользователи Android больше не смогут скачать мобильное приложение банка «Ак Барс» в Google Play. Об этом пишет «ТАСС».

Сотрудники банка рекомендуют пользователям установить банковское приложение на Android через магазины AppGallery, Galaxy Store, RuStore, Xiaomi Store, NashStore.

Уже установленное мобильное приложение продолжит работать в полном объеме, ограничений по его использованию нет, — сказали в банке.

При этом в официальном магазине App Store для телефонов на базе iOS приложение «Ак Барса» по-прежнему доступно для скачивания.

14 сентября 2023 года банк «Ак Барс» попал под санкции США. В SDN-лист включили почти 100 компаний и больше 70 физических лиц.