С 11 октября «Банк Фридом Финанс Казахстан» установит комиссию за переводы в рублях

Переводы до 125 тысяч тенге будут проходить без комиссии. С крупных зачислений банк удержит 0,45% от суммы перевода.

АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» вводит комиссию на зачисление рублевых переводов с карт других банков. Изменения вступят в силу с 11 октября 2023 года. Об этом сказано на сайте банка.

Кредитная организация удержит 0,45% за денежные переводы свыше 125 тыс. тенге в любой валюте, кроме евро и долларов.

Минимальный размер комиссии составит 3 тыс. тенге, а максимальный – 30 тыс. тенге.

В сентябре банк «Фридом Финанс Казахстан» уже менял комиссию за SWIFT-переводы в рублях для физических лиц. Кредитная организация начала удерживать 0,45% от суммы перевода, тогда как раньше брали 0,1%.