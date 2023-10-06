Донорам костного мозга хотят давать отгулы

С предложением выступили депутаты Санкт-Петербурга. Проект законодательной инициативы внесен в Госдуму.
Сейчас доноры освобождаются от работы в день сдачи крови. А если это происходит в рабочий день, в выходной или во время отпуска, то получают потом отгул.
Такую же льготу получат и доноры костного мозга, если эта инициатива реализуется в виде законопроекта, который примет Госдума.
Привлечение потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток необходимо стимулировать введением дополнительных мер, считают авторы инициативы.
Комментарии1
Главный бухгалтер
ОТГУЛОМ ?????????
авторы инициативы, видимо, свой головной давно сдали!