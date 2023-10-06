Донорам костного мозга хотят давать отгулы

Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать

Вести воинский учет и сдавать отчетность в военкоматы должны все организации. Игнорирование этой обязанности может привести к штрафам. Так, если не сообщить сотруднику о повестке, могут оштрафовать до 400 000 рублей. В этой статье мы подробно рассказали, какие сведения и в какой срок нужно подавать в военкомат, чтобы не нарушить закон.