61% населения заметили ускоренный рост цен в конце сентября

Покупатели заметили, что сильнее всего подорожал бензин, мясо и рыба, лекарства и услуги ЖКХ.

Почти две трети россиян ощутили рост цен на основные продуты, товары и услуги с 29 сентября по 1 октября. Об этом сказано исследовании Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Население стало замечать рост цен с июня 2023 года, тогда об этом заявили 42% опрошенных. К сентябрю эта дола выросла до 56%.

22% думают, что рост цен замедлился, тогда как для 4% ничего не изменилось.

По мнению участников опроса, заметнее всего выросли цены на бензин (49%), мясо и птицу (47%), лекарства (30%), рыбу и морепродукты (26%). На подорожание услуг ЖКХ пожаловались 22% респондентов.

По данным Росстата, на 3,2% подорожали куриные яйца, на 1% — мясо курицы, на 0,5% стали дороже сосиски и сардельки. Подсолнечное масло и маргарин прибавили в цене 0,6%.

Стоимость бензина на прошлой неделе упала на 0,4%, а дизельное топливо подешевело на 0,1%.

32% участников опроса считают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше.