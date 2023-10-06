Бизнес может обжаловать решения контрольных органов на 20% быстрее

В сентябре фактический срок рассмотрения обращений от бизнеса через систему досудебного обжалования сократился до 8 дней. Об этом сказано на сайте правительства.
Для предпринимателей такой сервис является возможностью пожаловаться без вовлечения в длительную судебную тяжбу. Для государства — это источник обратной связи, на базе которой принимаются управленческие решения, — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
За 2023 год бизнес подал на 17% больше жалоб на решения контрольных органов или процедуру проверки.
На портале Госуслуг рассмотрение жалоб на решения контрольных органов занимает 11 дней, в 2021 году на это уходило 15 дней, тогда как по закону может занимать 20 дней.
Систему досудебного обжалования ввели в 2021 году. С этого момента бизнес подал больше 8,7 тыс. обращений.
Тогда же изменилась процедура контроля. Проверять стали только те компании, где есть риск нарушения законодательства.
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