Veon выйдет из российского бизнеса «Вымпелкома»

100% активов «Вымпелкома» достанутся российскому топ-менеджменту оператора мобильной связи. В результате сделки у компании вырастет долговая нагрузка и потребуется привлечь нового инвестора.

Компания Veon согласовала условия по выходу из российского бизнеса. В итоге 100% ПАО «Вымпелком» перейдет к ОАО «Коперник-инвест 3», которое принадлежит гендиректору мобильного оператора Александру Торбахову и еще четырем топ-менеджерам. Об этом пишет «Коммерсант».

По условиям сделки, «Вымпелком» купит еврооблигации компании Veon за 130 млрд рублей и выпустит замещающие облигации с длительным сроком погашения.

Сейчас стоимость «Вымпелкома» оценивается в 370 млрд рублей, чистый долг компании составляет 240 млрд рублей.

После выхода главного инвестора Veon из российского бизнеса, долги мобильного оператора увеличатся.

Соотношение долга к EBITDA вырастет до 3,5 – это верхняя граница долговой нагрузкидля телекоммуникационной компании. Оптимальное значение этого показателя составляет 2-3.

Для лидеров отрасли или госкомпаний превышение 2,5 допустимо, но в случае «Вымпелкома», на мой взгляд, критично. Появление нового инвестора абсолютно логично, в конечном итоге бизнес купит кто-то из крупных мультифункциональных игроков, менеджмент может быть только как временный держатель актива, — сказала независимый аналитик Анна Куприянова.

Пока что 100% акций мобильного оператора «Вымпелком» принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon, который контролирует активы в СНГ, Африке и в ряде азиатских стран.