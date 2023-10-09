Воинский учет

Какие обязанности по воинскому учету с 1 октября есть у бухгалтера. Ловите чек-лист

С 1 октября 2023 года изменились обязанности работодателя по воинскому учету и ужесточили санкции за их неисполнение. Даем список дел, которые теперь должны вести бухгалтеры.
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Законодатели существенно скорректировали порядок ведения воинского учета для компаний. С 5 августа 2023 года изменили сроки, формы и порядке взаимодействия бухгалтеров с военкоматами. А с 1 октября 2023 года увеличили штрафы за нарушение ведения воинского учета. У бухгалтеров появилось масса новых забот. Подготовили для вас список, чтобы вы не запутались.

Чек-лист новых обязанностей бухгалтера:

  • Подайте списки работников, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Срок — 1 ноября.

  • Оповещайте работников о вызове по повестке военкомата не позже, чем
    за 3 дня до даты явки.

  • Уведомьте военкомат в течение 5 дней о принятых и уволенных сотрудниках, подлежащих воинскому учету.

  • Сообщайте в течение 5 дней об изменениях личных данных сотрудников, состоящих на воинском учете.

  • Отправьте сведения о сотрудниках, которые не состоят на воинском учете, хотя обязаны. Срок — 3 дня.

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Комментарии

5
  • Логотип NVF
    NVF 53 минуты назад

    Изменились обязанности работодателя по воинскому учету !!!!!

    Но почему: "Даем список дел, которые теперь должны вести бухгалтеры"??

    как же это бесит!

    Я понимаю что у части компаний КД, военский учет и инструктаж по ТБ ит. итп ведет бухгалтер. Но это не его обязанность, а согласие по договоренности с руководителем.

    С таким же успехом можно написать заголовок " Изменились правила по санитарной обработке офисных помещений. Даем список санитарных мероприятий которые должны проводить бухгалтеры." 

    Извините если кого обидела , это мое частное мнение

  • Логотип duffy
    duffy 45 минут назад

    Светлана Свиридова

    Большое количество комментариев повышает популярность статьи? Иначе зачем с порога про "обязанности бухгалтера"?

    • Логотип Ольга Буряк
      Ольга Буряк 37 минут назад

      особенно в понедельник😂😂😂

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 15 минут назад

    Нет

    Интересная антиреклама: сначала идёт абсолютно безграмотный текст, а затем нам предлагают заплатить по 10тыс за курс. Велика вероятность, что в платном курсе будет такая же чушь.

  • Логотип Мирам
    Мирам 11 минут назад

    Какие обязанности по воинскому учету с 1 октября есть у бухгалтера

    у Бухгалтера их нет совсем.

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