Какие обязанности по воинскому учету с 1 октября есть у бухгалтера. Ловите чек-лист

Законодатели существенно скорректировали порядок ведения воинского учета для компаний. С 5 августа 2023 года изменили сроки, формы и порядке взаимодействия бухгалтеров с военкоматами. А с 1 октября 2023 года увеличили штрафы за нарушение ведения воинского учета. У бухгалтеров появилось масса новых забот. Подготовили для вас список, чтобы вы не запутались.
Чек-лист новых обязанностей бухгалтера:
Подайте списки работников, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Срок — 1 ноября.
Оповещайте работников о вызове по повестке военкомата не позже, чем
за 3 дня до даты явки.
Уведомьте военкомат в течение 5 дней о принятых и уволенных сотрудниках, подлежащих воинскому учету.
Сообщайте в течение 5 дней об изменениях личных данных сотрудников, состоящих на воинском учете.
Отправьте сведения о сотрудниках, которые не состоят на воинском учете, хотя обязаны. Срок — 3 дня.
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Комментарии5
Изменились обязанности работодателя по воинскому учету !!!!!
Но почему: "Даем список дел, которые теперь должны вести бухгалтеры"??
как же это бесит!
Я понимаю что у части компаний КД, военский учет и инструктаж по ТБ ит. итп ведет бухгалтер. Но это не его обязанность, а согласие по договоренности с руководителем.
С таким же успехом можно написать заголовок " Изменились правила по санитарной обработке офисных помещений. Даем список санитарных мероприятий которые должны проводить бухгалтеры."
Извините если кого обидела , это мое частное мнение
Светлана Свиридова
Большое количество комментариев повышает популярность статьи? Иначе зачем с порога про "обязанности бухгалтера"?
особенно в понедельник😂😂😂
Нет
Интересная антиреклама: сначала идёт абсолютно безграмотный текст, а затем нам предлагают заплатить по 10тыс за курс. Велика вероятность, что в платном курсе будет такая же чушь.
у Бухгалтера их нет совсем.