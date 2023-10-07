🎓Вебинар. Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. 20 октября в 15:00 мск!

Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе.

Цифровизация активно идет во все сферы жизни государства. Последними нашумевшими новостями стали новости о введении цифрового рубля и цифрового паспорта. Как цифровой рубль меняет систему уплаты налогов и систему расчетов, а также какие есть плюсы у цифрового рубля и как это использовать бизнесу?

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Спикер — Дмитрий Кириллов, советник Lidings, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, член межведомственной рабочей группы Минцифры России по вопросам налогообложения ИТ-компаний.

На вебинаре разберем:

Цифровой рубль — как это работает. Этапы внедрения цифрового рубля. Особенности расчетов цифровыми рублями. Обязательные платежи цифровыми рублями. Цифровой паспорт против бумажного — вместо или вместе? Специфика использования цифрового паспорта. Риски и преимущества использования цифрового паспорта.

Ждем Вас на вебинаре 20 октября в 15:00 мск!