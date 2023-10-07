Цифровой рубль

🎓Вебинар. Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. 20 октября в 15:00 мск!

Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе.
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Цифровизация активно идет во все сферы жизни государства. Последними нашумевшими новостями стали новости о введении цифрового рубля и цифрового паспорта. Как цифровой рубль меняет систему уплаты налогов и систему расчетов, а также какие есть плюсы у цифрового рубля и как это использовать бизнесу?

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Спикер — Дмитрий Кириллов, советник Lidings, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, член межведомственной рабочей группы Минцифры России по вопросам налогообложения ИТ-компаний.

На вебинаре разберем:

  1. Цифровой рубль — как это работает.

  2. Этапы внедрения цифрового рубля.

  3. Особенности расчетов цифровыми рублями.

  4. Обязательные платежи цифровыми рублями.

  5. Цифровой паспорт против бумажного — вместо или вместе?

  6. Специфика использования цифрового паспорта.

  7. Риски и преимущества использования цифрового паспорта.

Ждем Вас на вебинаре 20 октября в 15:00 мск!

Комментарии

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