Воинский учет

🎓Вебинар: Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы. 18 октября в 15:00 мск!

Срочно разберитесь с новыми правилами воинского учета. Поставьте организацию на воинский учет, сделайте весь пакет документов и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.
60

Каждая организация обязана встать на воинский учет. Игнорировать воинский учет не получится, так как штрафы с 1 октября 2023 года значительные, до 500 тыс. руб.

На вебинаре не просто разберем, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и дадим образцы всех документов по воинскому учету. Сможете оставить их себе после вебинара.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 60%, всего за 1 999 рублей!

Купить вебинар

На вебинаре Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:

  • Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.

  • Реестр воинского учета.

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  • План мероприятий по воинскому учету организации.

  • Приказ по воинскому учету.

  • Информирование военкоматов.

  • Новые штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

  • Ответы на вопросы.

Бонус от спикера:

  • Образцы документов.

  • Конспект вебинара.

Ждем Вас на вебинаре 18 октябре в 15:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Кредитование

    Как оформить кредитные каникулы

    Рассказываем подробно о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить. Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    235
    Право

    Апостиль: что это такое и зачем нужен

    В материале рассмотрим, что такое апостиль, зачем он нужен, кто его проставляет и на каких документах он может потребоваться.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    552

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Информационные технологии

    Как обеспечить безопасность API через прокси-серверы: обзор методов

    Сегодня поговорим простым языком как обеспечить безопасность своих API, зачем это нужно и что/кто вообще угрожает этим API.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    9
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Кредитование

    Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 

    Хотите взять кредит для бизнеса, но не знаете, что оставить в залог? У каждого банка свои требования, но есть и общие условия. Разберем все плюсы и минусы залоговых ссуд, обсудим виды обеспечения.

    Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 
    13
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Иммиграция для пенсионеров: почему Черногория может быть отличным выбором

    В наше время многие пенсионеры рассматривают возможность иммиграции в другие страны, чтобы провести свои золотые годы в более комфортных и экзотических условиях. Одной из таких привлекательных стран является Черногория. На данный момент она является самой популярной страной для получения ВНЖ русскими пенсионерами. 

    Иммиграция для пенсионеров: почему Черногория может быть отличным выбором
    7

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Арбис
    Арбис

    С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами

    Поддержка конфигурации 1С:Управление производственным предприятием (1С:УПП) закончится весной 2026 года. После этого программа перестанет обновляться, а это для компании уже критично — формы документов и процессы больше не будут оперативно меняться в соответствии с законодательными требованиями. Поэтому откладывать переход на 1С:ERP не стоит. Внедрение и обучение сотрудников занимает время, так что лучше позаботиться обо всем заранее.

    С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами
    20
    Бесплатно с Клерк.Премиум Переход на ЭДО

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

    Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
    1
    5 тыс.

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Здравствуйте! Мы покупаем автомобиль. Договор купли-продажи уже подписали 29 сентября. Поехали в ГИБДД ставить на учет - не смогли, висела база. Потом по другим причинам не смогли поставить на учет, п

      Срок регистрации автомобиля в ГИБДД

    • Организация, ОСНО, лицензиат, приобрела права по договору у Лизензиара. Предмет договора: лицензиар обязуется предоставлять лицензиату права на использование произведений на период с 01.01.2023 по 31.

      Вознаграждение
    Логотип nlukina
    nlukina
    Воинский учет

    💥Кто попадает под воинский учет? Как происходит снятие с учета по возрасту? Забирайте полезные таблички

    Снятие с учета сотрудника, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии. В статье напомним предельный возраст пребывания в запасе в 2023 и 2024 году.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    33
    Логотип SmartConsulting
    SmartConsulting
    Кадры

    Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника

    При удалённой или дистанционной работе сотрудник выполняет свои обязанности вне стационарного рабочего места, поддерживая связь с коллегами онлайн. Работник не обязательно находится дома за компьютером, работу можно выполнять даже из другого города. Главное, что работодатель не следит за местом нахождения работника — 312.1 ТК РФ.

    Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника
    11
    Логотип Такском
    Такском
    Отчетность

    Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками

    Приближается отчетный период за девять месяцев. Все компании с сотрудниками должны подать ряд отчетов в налоговую инспекцию и Социальный фонд России. Расскажем, какие отчеты, куда и в какие сроки нужно сдать.

    Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками
    72
    Зарплата

    Обязан ли работодатель индексировать зарплату

    Каждый работодатель независимо от формы собственности обязан индексировать зарплаты сотрудникам. Но в частном секторе индексация проходит не так, как в государственном. Что говорится об этом в законодательстве?

    Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
    723
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркировка товаров

    Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы

    С 1 октября запрещен оборот немаркированных стиков и курительных смесей для кальяна. А до 1 декабря розница должна успеть промаркировать остатки электронных сигарет и жидкостей к ним. Также рынок ожидает обязательная маркировка новых категорий одежды и безалкогольных напитков. Что и как делать, чтобы не попасть на штрафы — расскажут эксперты Честного ЗНАКа.

    Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы
    63
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    НКО и Инвесторы в контексте 115-ФЗ. Ошибки организаций

    Завтра в 17-00 выступаю по 115-ФЗ, будут представители ЦБ РФ, Росфинмониторинга и другие спикеры, среди которых буду и я, дам инструкцию как противостоять 115-ФЗ. Здесь публикую свой доклад, в котором использованы аналитические обзоры налогового консультанта Ивана Кузнецова и другие материалы.

    26

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Коды ОКВЭД

    Как добавить ОКВЭД для ИП онлайн в 2023 году

    Как добавить ОКВЭД для ИП — актуальный вопрос для тех, кто решил развить, увеличить или видоизменить свой бизнес. Обязательно ли добавлять новые ОКВЭД, сколько это стоит и какие документы понадобятся? Можно ли сделать это удаленно через интернет или обязательно присутствие предпринимателя? Возможность добавления ОКВЭД через интернет рассмотрим в нашей публикации.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    7,3 тыс.
    Логотип Qugo
    Qugo
    Трудовые отношения

    Самозанятый работал менее двух лет назад у заказчика: всегда ли действует запрет

    Не всегда для самозанятого действует ограничение в 2 года по оказанию услуг бывшему работодателю. В законе четко указаны случаи, когда нужно соблюдать требование о запрете. Все, что к ним не относится — делать можно.

    Самозанятый работал менее двух лет назад у заказчика: всегда ли действует запрет
    65
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Право

    Новый закон о гражданстве РФ: получить сложнее, потерять легче

    С 26 октября начинает действовать новый закон о гражданстве России (закон от 28 апреля 2023 г. №138-ФЗ).

    Новый закон о гражданстве РФ: получить сложнее, потерять легче
    45
    Финансовый анализ

    Как правильно читать финансовый отчет публичной компании

    Финансовая отчетность — важнейший документ организации, который содержит информацию о ее доходах и расходах, имуществе, совершенных сделках. Для инвесторов отчет является главным источником информации, на основании которого можно оценить эффективность бизнеса и решить, стоит ли вкладывать деньги в акции компании.

    Иллюстрация: MART PRODUCTION/pexels
    318
    Логотип mc@ideaestate.ru
    mc@ideaestate.ru
    Право

    Проверка квартиры перед покупкой. Гайд 4 минуты

    Вы нашли квартиру, которая вам понравилась, продается она по привлекательной цене, и вы уже готовы ее купить. Но… не стоит торопиться.

    Проверка квартиры перед покупкой. Гайд 4 минуты
    94
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Как повысить производительность труда. Причина «несбытия мечт»

    В предыдущей статье я описал проблему «несбытие мечт». Указал, что она является СВП и объяснил почему. Копнём глубже.

    Как повысить производительность труда. Причина «несбытия мечт»
    44
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Отчетность

    Отчетность и налоги в октябре 2023 года: напоминаем, что нужно сдать и оплатить

    Октябрь — первый месяц четвёртого квартала. А это значит, что бизнесу сдавать много отчётности за 9 месяцев и производить оплаты за третий квартал. Обо всём по порядку — в нашей статье. 

    Отчетность и налоги в октябре 2023 года: напоминаем, что нужно сдать и оплатить
    117
    Мнения