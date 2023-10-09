🎓Вебинар: Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы. 18 октября в 15:00 мск!

Срочно разберитесь с новыми правилами воинского учета. Поставьте организацию на воинский учет, сделайте весь пакет документов и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Каждая организация обязана встать на воинский учет. Игнорировать воинский учет не получится, так как штрафы с 1 октября 2023 года значительные, до 500 тыс. руб.

На вебинаре не просто разберем, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и дадим образцы всех документов по воинскому учету. Сможете оставить их себе после вебинара.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 60%, всего за 1 999 рублей!

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На вебинаре Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:

Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.

Реестр воинского учета.

Обязанности по ведению воинского учета в организации.

Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

План мероприятий по воинскому учету организации.

Приказ по воинскому учету.

Информирование военкоматов.

Новые штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Ответы на вопросы.

Бонус от спикера:

Образцы документов.

Конспект вебинара.

Ждем Вас на вебинаре 18 октябре в 15:00 мск!