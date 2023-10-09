Ведение бизнеса

В Узбекистане стало в два раза больше компаний с российским капиталом

За последние три года в Узбекистане открылось около 3 тысяч российских организаций. Зарегистрировать бизнес можно за один день с уставным капиталом от 1 доллара. Вести бухучет в этой стране проще, чем в РФ и в Турции.
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В 2022 году в Узбекистане больше всего иностранных предприятий открыли бизнесмены из РФ. Тогда на новый рынок вышла примерно 1 тыс. организаций, а сейчас из втрое больше. Об этом пишет «Коммерсант».

 Свои точки в Узбекистане открыли фуд-сети «Сыроварня» и Dizengoff 99, а также ритейлер «Магнит», маркетплейс Wildberries.

Население страны — почти 40 млн человек, то это один из крупнейших с этой точки зрения рынков в СНГ. При этом более половины составляют молодые люди в возрасте до 30 лет, здесь очень много детей в каждой семье, — сказал директор по стратегии и инвестициям сети «Магнит» Андрей Бодров.

Кроме того, в Узбекистане создали особую экономическую зону для компаний из РФ. IT-парк занимает 6,5 га, в нем расположены бизнес-центры, офисные и жилые помещения.

Начать бизнес в этой стране несложно: юрлицо можно зарегистрировать за один день с уставным капиталом от 1 доллара. Единственное требование — соответствовать одному из 18 видов деятельности в IT-сфере.

Начать работу может любая компания, которая экспортирует свои услуги через интернет.

Налог на прибыль здесь составляет 0%. В принципе, в Узбекистане и НДС очень интересный — 12%, то есть для российского бизнеса это, можно сказать, офшор, — рассказал генеральный директор компании «Наноэкохим» Айдар Гимадеев.

Также он отметил, что сотрудники хорошо понимают русский язык и готовы работать за невысокую зарплату. Бухгалтерский учет в Узбекистане понятнее в проще, чем в России или Турции.

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Однако большинство бизнесменов предпочитают выходить на рынки Грузии, Армении и Казахстана. Например, с марта 2022 года в Тбилиси открылось больше 21 тыс. компаний с российским капиталом. В три раза больше, чем за последние 27 лет.

Один из основных плюсов — это то, что денежные средства до сих пор ходят. То есть существует список санкционных банков на территории России, из которых невозможно осуществить трансакции, но есть вариант открыть счета в других альтернативных кредитных организациях и отправить средства на счет вашей компании в Узбекистане, — поделился менеджер по работе с партнерами компании «Релокод» Илья Курасов.

В 2023-2024 годах Азиатский банк развития ожидает, что ВВП Узбекистана вырастет на 5%.

Комментарии

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