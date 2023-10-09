Власти обяжут бизнес внедрять ИИ при получении 13 субсидий

Внедрять искусственный интеллект в своих бизнес-процессах должны будут получатели 13 мер поддержки в сферах транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности.

Это станет одним из условий для ее получения. Список таких субсидий определил Минэк в проекте постановления кабмина, сообщает Forbes.

На каждую меру из бюджета выделили более 1 млрд руб. В целом, это изменение затронет получателей господдержки из отраслей транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. Например, внедрять ИИ надо будет банкам для получения субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам сельхозпроизводителям.

Чтобы получить разовую господдержку, хватит внедрения одной ИИ-технологии. Если же компания рассчитывает на долгосрочное взаимодействие, надо будет внедрять по решению в год.

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