«Тинькофф» собирает у клиентов согласия на обработку биометрии

Банк хочет по фотографиям, которые были сделаны при оформлении финансовых продуктов, создать цифровые слепки клиентов и отправить их в ЕБС. Если «Тинькофф» не получит согласие, то ему придется удалить все снимки.

С конца сентября 2023 года Тинькофф-банк запрашивает у своих клиентов согласие на обработку фотографий, которые были сделаны при оформлении финансовых продуктов. Изображения собираются перевести в биометрические данные и отправить в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом узнал «Коммерсант».

Банк может получить 30 млн биометрических данных. Речь идет о фотографиях, которые делали курьеры при доставке банковских продуктов.

Это позволит быстро подтверждать операции и защищать вас от мошенников, — сообщили в банке.

Если клиенты не согласятся, то их фотографии придется удалить. Однако банк не рассказывает, как оформить отказ от обработки данных. В обращении есть только одна кнопка «разрешить».

При внимательном изучении документов банка выяснилось, что отозвать согласие на обработку биометрии можно при личном обращении в банк, отправить отказ можно по «Почте России» и с помощью сервисов дистанционного обслуживания.

Фотография не относится к биометрическим данным, однако банк с согласия клиентов может перевести ее в цифровой слепок лица. Но есть и другое мнение.

Если согласия собираются с целью изменить категорию ранее собранных персональных данных, чтобы превратить их в биометрические и передать в ЕБС, то это не получится, получать согласие на обработку постфактум неправомерно, — сказал управляющий партнер Comply Артем Дмитриев.

Сейчас хранение биометрии теперь допустимо только в ЕБС, а сбор данных для коммерческих систем запрещен.