Общество

42% населения хотели бы оформить электронный паспорт

Сейчас 49% россиян не готовы заводить электронный паспорт. Однако 73% уверены, что в ближайшие 20 лет на смену бумажным документам придут цифровые.
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В 2023 году доля сторонников нового типа паспорта достигла максимума. Электронный документ желают оформить 42% россиян. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.

В 2017 и в 2019 году только 30% заявляли о желании перейти на цифровой паспорт.

Поддерживают новый вид документа в основном молодые люди от 25 до 34 лет, которые получили высшее образование и активно пользуются интернетом.

Не хотели бы заводить электронный паспорт 49% опрошенных. Из них 66% — это преимущественно люди старше 60 лет, с неполным средним образованием (66%) и плохим материальным положением (59%).

73% считают, что в ближайшие двадцать лет бумажные документы полностью исчезнут, им на смену придут цифровые образцы, — говорится в исследовании.

К плюсам цифрового документа относят: современность и функциональность, удобство, надежность и безопасность, а также постоянную доступность.

Среди минусов выделяют: плохую защищенность информации, возможное отсутствие конфиденциальности, ограниченный функционал. Также большинство не доверяет новым и неизвестным технологиям.

Комментарии

1
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 1 час назад

    alex

    во вциоме врать не будут, нагло впарят любую дичь.

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