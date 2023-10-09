60% автокредитов берут на покупку китайских машин

16,7 тысяч клиентов банка ВТБ взяли в кредит 30 млрд рублей на покупку автомобилей китайских марок. Самые популярные — Omoda, Changan и Haval.

В сентябре 2023 года спрос на покупку китайских автомобилей в кредит вырос в 2,5 раза. Об этом сказано на сайте ВТБ.

Клиенты банка оформляют 6 из 10 автокредитов, чтобы приобрести машину китайского бренда.

С начала 2023 года такие займы получили около 16,7 тыс. человек. Общая сумма сделок – 30 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем в 2022 году.

Китайские автомобили стали вполне достойной заменой ушедшим из России европейским брендам… Мы ожидаем, что в четвертом квартале спрос россиян на китайские бренды усилится, и к концу года их доля может достичь 70%, — сказал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В сентябре средний чек на покупку автомобиля из КНР составил 1,9 млн рублей, что на 147 тыс. больше, чем в январе.

Самой популярной маркой стала Omoda, на этот бренд пришлось более трети покупок. Второе место занял Changan с долей 28%, а на третьем – Haval, который купил каждый десятый клиент ВТБ.

С января по сентябрь 2023 года банк ВТБ выдал более 110 тыс. автокредитов на сумму 139,6 млрд рублей.