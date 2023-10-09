У взносов ИП 1% есть максимум: пример

Вопрос задала наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
ИП может уменьшить налог по УСН на исчисленные фиксированные взносы, которые ограничены максимальным размером.
Пример
У ИП доход 35 000 000 руб.
(35 000 000 – 300 000) х1% = 347 000 руб. Это больше максимума, поэтому данный ИП заплатить взносы 1% в сумме 257 061 руб.
Итого максимальные взносы в 2023 году: 45 842 + 257 061 = 302 903 руб.
Платить их можно на КБК ЕНП 18201061201010000510 платежкой со статусом 01, а можно на конкретные КБК платежкой со статусом 02. Эффект будет одинаковый – взносы попадут на ЕНС в виде ЕНП.
Смотрите в нашей таблице суммы и КБК взносов на 2023 год.
Взносы
Сумма
КБК
Срок уплаты
Фиксированные взносы
45 842
18210202000011000160
09.01.2024
1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
18210203000011000160
01.07.2024
Итого (максимальная сумма)
257 061 + 45 842 = 302 903
Вопросы ИП по фиксированным взносам мы разбирали здесь.
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