У взносов ИП 1% есть максимум: пример

Каким бы высоким не был доход ИП в 2023 году, взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей составят максимально 257 061 руб.

Вопрос задала наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП может уменьшить налог по УСН на исчисленные фиксированные взносы, которые ограничены максимальным размером.

Пример У ИП доход 35 000 000 руб. (35 000 000 – 300 000) х1% = 347 000 руб. Это больше максимума, поэтому данный ИП заплатить взносы 1% в сумме 257 061 руб.

Итого максимальные взносы в 2023 году: 45 842 + 257 061 = 302 903 руб.

Платить их можно на КБК ЕНП 18201061201010000510 платежкой со статусом 01, а можно на конкретные КБК платежкой со статусом 02. Эффект будет одинаковый – взносы попадут на ЕНС в виде ЕНП.

Смотрите в нашей таблице суммы и КБК взносов на 2023 год.

Взносы Сумма КБК Срок уплаты Фиксированные взносы 45 842 18210202000011000160 09.01.2024 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 18210203000011000160 01.07.2024 Итого (максимальная сумма) 257 061 + 45 842 = 302 903

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