Сальдо ЕНС

ИП не может зарезервировать фиксированные взносы, пока досрочно не оплатит налог на имущество

Все, что попадает на сальдо ЕНС индивидуального предпринимателя, автоматически уходит в резерв в счет будущей уплаты имущественных налогов, даже если у ИП были другие планы на эти деньги.
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Возмущение по этому поводу высказала бухгалтер ИП в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтер сделала платежку на ЕНП и планировала подать заявление о зачете, чтобы зарезервировать этот платеж. Но не тут-то было. Когда она стала составлять заявление, денег на сальдо уже не было. Они пришли и тут же ушли в счет будущей уплаты личных налогов за имущество ИП.

Эти налоги в программе 1С бухгалтер не отражает, и теперь там числится сальдо по сету 68, которого на ЕНС уже нет.

Напомним, норма про резервирование имущественных налогов физлиц заработала с 1 октября 2023 года.

Если у ИП были на сальдо фиксированные взносы, они ушли в резерв в виде налога на имущество.

Если на сальдо у ИП было пусто, а сейчас он хочет уплатить взносы и зарезервировать их, то для этого надо сначала оплатить имущественные налоги.

Потому что деньги с сальдо ЕНС, как только они туда попадут, сразу уйдут в резерв. Зачет будет не тот, который хочет ИП, а тот, который ФНС проведет автоматически.

Пример

У ИП сальдо ЕНС = 0 руб.

Начисленные имущественные налоги за авто и дом = 49 000 руб.

09.10.2023 ИП платит фиксированные взносы в сумме 45 842 руб. и хочет их зарезервировать.

Но эта сумма тут же уходит в резерв под имущественные налоги.

Чтобы зарезервировать фиксированные взносы, ИП должен уплатить 45 842 + 49 000 = 94 842.

Комментарии

11
  • Логотип Artem_P
    Artem_P 1 час назад

    Артем

    а что если для физиков такую штуку придумать: получает физик з/п на карту и налоговая резервирует деньги в счет уплаты имущественных налогов. Так ведь сразу сократится число неплательщиков и сборы вырастут!

    • Логотип id189457568
      id189457568 51 минуту назад

      И на алименты, даже если нет детей!

  • Логотип Ирина Свистова
    Ирина Свистова 59 минут назад

    Это Вы зарезервировать не можете, а у меня из обязательных платежей забирают: нотариус-работодатель платит НДФЛ по сотрудникам и страховые взносы на ЕНС. Налоговая 15.09 забирает эти суммы в счет уплаты имущественных налогов. И получается картина: на НДФЛ налогового агента и страховые взносы денег нет и активно начисляют пени, при этом на налоги со сроком уплаты 01.12 зарезервированы деньги. Хорошо налоговики устроились! И пени соберут и деньги зарезервируют. Сразу оговорюсь, что у меня эта ситуация по 7 нотариусам - работодателям, а не по одному

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 56 минут назад

      Ирина

      Ну, на НДФЛ вернут из резерва, по крайней мере должны.

      • Логотип Ирина Свистова
        Ирина Свистова 52 минуты назад

        Да, НДФЛ подняли, по страховым - недоимка с припискойизображение.png

      • Логотип Ирина Свистова
        Ирина Свистова 52 минуты назад

        Да, НДФЛ подняли, по страховым - недоимка с припискойизображение.png

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 48 минут назад

          Ирина

          Ага, вот они и пенюшки пошли считаться. Замечательно то как. Пополняем бюджет, им нужнее... А выход тут один, как только получили уведомление по имущественным налогам, сразу платить. Плевать, что срок декабрь, никого не волнует. Я своим клиентам эту тему расписала, одни сразу оплатили, другие забили, сказали пусть пени капают.

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 48 минут назад

          Ирина

          Этот комментарий удален.

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 47 минут назад

          Ирина

          Этот комментарий удален.

  • Логотип Ирина Свистова
    Ирина Свистова 54 минуты назад

    изображение.pngВ продолжение: обратите внимание на дату из ЛК физлица. Срок 01 декабря 2023? Нет, не слышали...

  • Логотип Theej
    Theej 31 минуту назад

    Ну вот! Получается, не просто так я паниковал. На форуме ответили, что все в порядке будет и даже новость об этом выпустили: https://www.klerk.ru/buh/news/582032

    • Логотип Theej
      Theej 20 минут назад

      У знакомого тоже списали - только что проверил. Самое обидное, что именно я его убедил, что все будет нормально... Это ******

  • Логотип бух2007
    бух2007
    14 минут назад

    так то, что будет резерв с 01.10.23, известно было заранее

    Деньги у вас по факту не ушли никуда. Они в резерве.

    Даже если у вас есть фиксы, и вы бы их заранее зарезервировали, это бы не спасло от списания их в бюджет 01.12. Потому что срок имущественных раньше, чем фиксов. Заплатите до 01.12 имущественные и все будет норм

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