ИП не может зарезервировать фиксированные взносы, пока досрочно не оплатит налог на имущество

Все, что попадает на сальдо ЕНС индивидуального предпринимателя, автоматически уходит в резерв в счет будущей уплаты имущественных налогов, даже если у ИП были другие планы на эти деньги.

Возмущение по этому поводу высказала бухгалтер ИП в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтер сделала платежку на ЕНП и планировала подать заявление о зачете, чтобы зарезервировать этот платеж. Но не тут-то было. Когда она стала составлять заявление, денег на сальдо уже не было. Они пришли и тут же ушли в счет будущей уплаты личных налогов за имущество ИП.

Эти налоги в программе 1С бухгалтер не отражает, и теперь там числится сальдо по сету 68, которого на ЕНС уже нет.

Напомним, норма про резервирование имущественных налогов физлиц заработала с 1 октября 2023 года.

Если у ИП были на сальдо фиксированные взносы, они ушли в резерв в виде налога на имущество.

Если на сальдо у ИП было пусто, а сейчас он хочет уплатить взносы и зарезервировать их, то для этого надо сначала оплатить имущественные налоги.

Потому что деньги с сальдо ЕНС, как только они туда попадут, сразу уйдут в резерв. Зачет будет не тот, который хочет ИП, а тот, который ФНС проведет автоматически.

Пример

У ИП сальдо ЕНС = 0 руб.

Начисленные имущественные налоги за авто и дом = 49 000 руб.

09.10.2023 ИП платит фиксированные взносы в сумме 45 842 руб. и хочет их зарезервировать.

Но эта сумма тут же уходит в резерв под имущественные налоги.

Чтобы зарезервировать фиксированные взносы, ИП должен уплатить 45 842 + 49 000 = 94 842.