ИП не может зарезервировать фиксированные взносы, пока досрочно не оплатит налог на имущество

Возмущение по этому поводу высказала бухгалтер ИП в Telegram-чате ФНС.
Бухгалтер сделала платежку на ЕНП и планировала подать заявление о зачете, чтобы зарезервировать этот платеж. Но не тут-то было. Когда она стала составлять заявление, денег на сальдо уже не было. Они пришли и тут же ушли в счет будущей уплаты личных налогов за имущество ИП.
Эти налоги в программе 1С бухгалтер не отражает, и теперь там числится сальдо по сету 68, которого на ЕНС уже нет.
Напомним, норма про резервирование имущественных налогов физлиц заработала с 1 октября 2023 года.
Если у ИП были на сальдо фиксированные взносы, они ушли в резерв в виде налога на имущество.
Если на сальдо у ИП было пусто, а сейчас он хочет уплатить взносы и зарезервировать их, то для этого надо сначала оплатить имущественные налоги.
Потому что деньги с сальдо ЕНС, как только они туда попадут, сразу уйдут в резерв. Зачет будет не тот, который хочет ИП, а тот, который ФНС проведет автоматически.
Пример
У ИП сальдо ЕНС = 0 руб.
Начисленные имущественные налоги за авто и дом = 49 000 руб.
09.10.2023 ИП платит фиксированные взносы в сумме 45 842 руб. и хочет их зарезервировать.
Но эта сумма тут же уходит в резерв под имущественные налоги.
Чтобы зарезервировать фиксированные взносы, ИП должен уплатить 45 842 + 49 000 = 94 842.
Комментарии11
Артем
а что если для физиков такую штуку придумать: получает физик з/п на карту и налоговая резервирует деньги в счет уплаты имущественных налогов. Так ведь сразу сократится число неплательщиков и сборы вырастут!
И на алименты, даже если нет детей!
Это Вы зарезервировать не можете, а у меня из обязательных платежей забирают: нотариус-работодатель платит НДФЛ по сотрудникам и страховые взносы на ЕНС. Налоговая 15.09 забирает эти суммы в счет уплаты имущественных налогов. И получается картина: на НДФЛ налогового агента и страховые взносы денег нет и активно начисляют пени, при этом на налоги со сроком уплаты 01.12 зарезервированы деньги. Хорошо налоговики устроились! И пени соберут и деньги зарезервируют. Сразу оговорюсь, что у меня эта ситуация по 7 нотариусам - работодателям, а не по одному
Ирина
Ну, на НДФЛ вернут из резерва, по крайней мере должны.
Да, НДФЛ подняли, по страховым - недоимка с припиской
Да, НДФЛ подняли, по страховым - недоимка с припиской
Ирина
Ага, вот они и пенюшки пошли считаться. Замечательно то как. Пополняем бюджет, им нужнее... А выход тут один, как только получили уведомление по имущественным налогам, сразу платить. Плевать, что срок декабрь, никого не волнует. Я своим клиентам эту тему расписала, одни сразу оплатили, другие забили, сказали пусть пени капают.
Ирина
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Ирина
Этот комментарий удален.
В продолжение: обратите внимание на дату из ЛК физлица. Срок 01 декабря 2023? Нет, не слышали...
Ну вот! Получается, не просто так я паниковал. На форуме ответили, что все в порядке будет и даже новость об этом выпустили: https://www.klerk.ru/buh/news/582032
У знакомого тоже списали - только что проверил. Самое обидное, что именно я его убедил, что все будет нормально... Это ******
так то, что будет резерв с 01.10.23, известно было заранее
Деньги у вас по факту не ушли никуда. Они в резерве.
Даже если у вас есть фиксы, и вы бы их заранее зарезервировали, это бы не спасло от списания их в бюджет 01.12. Потому что срок имущественных раньше, чем фиксов. Заплатите до 01.12 имущественные и все будет норм