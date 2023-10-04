Налоговики зарезервировали имущественные налоги физлиц

Смотрите на скринах, как было и как стало.
Было: в переплате – уплаченные фиксированные взносы.
Стало: сумма имущественных налогов из сальдо ЕНС ушла в резерв.
Операция по зачету идет на основании прочих документов дробной суммой.
Такой порядок уплаты имущественных налогов физлиц налоговики называют льготным.
Если денег на ЕНС для полного резерва по имущественным налогам не хватает, резервирование будет идти в пропорции, а разрезервирование – от меньшего к большему. Пример расчета – здесь.
Комментарии