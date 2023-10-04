Налоговики зарезервировали имущественные налоги физлиц

Свежие облигации: ЯТЭК на размещении

Хотел какой-нибудь креативный заход придумать под пост, но ничего не вспомнилось кроме как «крут как якут». Так что смотрим на свежий выпуск Якутской топливно-энергетической компании и пытаемся понять, реально ли они сейчас круты с купоном от 15% или не такие уж якутские газовики и крутые.